Trafficante nominato segretario di sezione dell'Anc

Stefano Trafficante, dirigente sindacale Confimed, Confederazione imprenditori nel Mediterraneo, è stato nominato dal riconfermato presidente Vincenzo Indelicato dell'associazione nazionale carabinieri Sciacca, segretario di Sezione.

"Ringrazio il riconfermato presidente er la fiducia accordatami, garantisco il mio costante impegno all'interno di Anc, da domani insieme al presidente e a tutto il direttivo lavoreremo per garantire molteplici servizi all'interno della sezione, una sorte di rivoluzione all'nterno della nostra sezione in quanto ad oggi sono mancate in primis un direttivo sveglio operativo e

lo spirito di iniziative. Ringrazio - infine conclude - il segretario uscente Francesco Catania, per il prezioso sostegno

morale, motivo che mi ha spinto ad accettare l'incarico, e il lavoro svolto nel quinquennio del suo incarico".