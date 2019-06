Distrusse vasi di ceramica, farà servizio in una casa lavoro del carcere

Era sottoposto alla misura della libertà vigilata, ma date le "reiterate violazioni delle prescrizioni imposte" è stato trasferito presso la ezione di casa lavoro della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove dovrà restare per un paio di anni. Al centro della vicenda raccontata dal Giornale di Sicilia in edicola oggi c'è un pregiudicato di Sciacca, Giuseppe Navarra di 54 anni.

L'uomo era stato tratto in arresto dalla polizia di Sciacca, ma poi rimesso in libertà, per aver, durante l'ultima edizione del carnevale saccense, danneggiato insieme ad altri dei vasi in ceramica donati dai privati e minacciato un pubblico ufficiale.