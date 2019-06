Via Eleonora D’Aragona, domani via lavori di ripristino della condotta  

Iniziano domattina, 5 giugno, gli interventi di riparazione della condotta fognaria che attraversa la via Eleonora D’Aragona, le cui condizioni precarie hanno determinato la chiusura della strada.

Ad annunciarlo sono stati il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Servizi a rete Carmelo Brunetto. “Il gestore del servizio idrico integrato Girgenti Acque, con cui l’amministrazione comunale è stata in contatto in queste settimane - spiegano - ha incaricato una propria ditta di fiducia. L’impresa interverrà, a partire da domani, per ristabilire la piena funzionalità della rete fognaria, rimuovere ogni situazione di pericolo e consentirci di riaprire in sicurezza via Eleonora D’Aragona e ripristinare la viabilità nelle sottostanti piazze Rossi e Scandaliato. L’intervento è stato pianificato a seguito dell’attività di verifica e controllo della rete delle scorse settimane, anche con l’ausilio di video ispezioni”.