La dea bendata è sull'Agrigentino: vinti 50 mila euro con il "10 e Lotto"

Il "10 e Lotto" premia Sciacca. Durante una delle estrazioni pomeridiane, in una delle ricevitorie della città, sono stati vinti ben 50 mila euro. Naturalmente, non si conosce il nominativo del fortunato. Sembra, però, essere iniziato bene l'anno per Sciacca visto che neanche un mese fa - con la Lotteria Italia - venne assegnato sempre ad un saccense uno dei premi minori da 20 mila euro.