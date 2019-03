"Trovato alla guida di un'auto senza patente", arrestato 46enne

E' stato sorpreso alla guida di un'autovettura. Una macchina che non avrebbe potuto guidare visto che, per effetto della sorveglianza speciale, gli era stata ritirata la patente di guida. E' alle 2,30 circa, della notte fra martedì e mercoledì, che una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sciacca ha beccato il quarantaseienne che era, secondo l'accusa, al volante di un auto. Per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, il saccense L. G. è stato arrestato e posto ai domiciliari.