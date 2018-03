"Trovato con dieci dosi di hashish pronte per lo spaccio", arrestato 33enne

Si intensificano i controlli dei carabinieri durante le festività pasquali. A Sciacca, un 33enne di origine tunisina, durante un'attività di controllo dei militari nel centro storico, dopo una perquisizione - fanno sapere i carabinieri - è stato trovato in possesso di dieci dosi di hashish pronte per essere immesse nella rete dello spaccio. L'uomo è stato, dunque, arrestato in flagranza con l'ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti.