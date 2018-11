Scoppia lo scaldabagno e divampa un incendio: paura in una palazzina

Scoppia lo scalbagno e si sprigiona un incendio. Ha dell'incredibile quanto è accaduto in via Dante Alighieri a Sciacca. Ad esplodere - e per fortuna in casa non c'era nessuno - è stato uno scaldabagno. Il boato ha inevitabilmente richiamato l'attenzione di tutti i condomini. Qualcuno ha pensato ad una caldaia, altri non hanno saputo darsi nessuna spiegazione. Tutti però, ed anche rapidamente, hanno chiesto "aiuto" ai vigili del fuoco.

I pompieri, giunti in via Dante Alighieri, sono riusciti a farsi largo all'interno dell'appartamento e hanno, idranti alla mano, spento l'incendio che era divampato e che rischiava, naturalmente, di estendersi. A causa della deflagrazione si sono staccati dei calcinacci dal muro dove era collocato l'elettrodomestico.