Coronavirus, via ad interventi di prevenzione sanitaria in altre due scuole 

Altri due interventi di prevenzione sanitaria nelle scuole di Sciacca, questo fine settimana, con pulizia e disinfezione straordinaria delle superfici e degli ambienti degli istituti scolastici cittadini. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Gisella Mondino rendono noto che sono state emesse altre due ordinanze di chiusura riguardanti gli Istituti di Istruzione Superiore “Tommaso Fazello” e “Don Michele Arena” dopo che i dirigenti hanno inviato disponibilità a eseguire gli interventi e indicato le giornate.

Un provvedimento, così come richiesto, ordina la sospensione delle attività didattiche e amministrative dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Tommaso Fazello” nella giornata del 7 marzo 2020, per consentire la pulizia e la disinfezione straordinaria delle superfici e dei locali scolastici del Liceo Classico “Fazello” e del Liceo Artistico “Bonachia”. Il secondo provvedimento dispone la sospensione delle attività didattiche dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena” nella giornata del 6 marzo 2020 per completare l’intervento iniziato ieri pomeriggio.

Come comunicato ieri, altri istituti hanno provveduto lo scorso fine settimana o hanno programmato la pulizia e la disinfezione delle superfici e degli ambienti tra oggi e domani.