Prevenzione del Coronavirus, via alle bonifiche in tutte le scuole cittadine 

Misure di contenimento della possibile diffusione del Coronavirus nel territorio di Sciacca, gli istituti scolastici hanno già provveduto o stanno provvedendo a programmare opere di pulizia e disinfezione straordinaria delle superfici e degli ambienti e il Comune ha disposto le apposite ordinanze di sospensione delle attività didattiche.

Oggi è stato programmato un intervento nella direzione didattica del II circolo “Sant’Agostino”, con conseguente chiusura dell’istituto. L’Istituto comprensivo statale “Dante Alighieri” ha programmato l’intervento per la giornata di domani 3 marzo (non ci saranno dunque lezioni). Interventi anche al liceo scientifico statale “Enrico Fermi” e nell’istituto agrario e alberghiero “Amato Vetrano” nelle giornate del 3 e 4 marzo, e ordinanza, anche in questo caso, di sospensione delle attività didattiche e amministrative. Gli istituti “Mariano Rossi”, “Inveges” e primo circolo didattico “Giovanni XIII” hanno effettuato l’intervento lo scorso fine settimana.