"La sfiducia non s'ha da fare", nuovo rinvio in Consiglio comunale

Ancora uno stop, con immancabili polemiche, per la presentazione della mozione di sfiducia al sindaco Francesca Valenti. Il Consiglio comunale - come racconta il Giornale di Sicilia di oggi - non ha trattato la mozione di sfiducia, presentata da 10 consiglieri comunali. Questo perché alcuni componenti del civico consesso hanno abbandonato l'aula quasi subito, facendo cadere il numero legale.

Una ritirata "tattica", pare, per rinviare il punto ad una giornata con una maggiore presenza di consiglieri in aula, ma che ha comunque provocato un duro scontro politico soprattutto sulla conduzione dei lavori da parte del presidente.