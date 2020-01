Messa in sicurezza degli edifici scolastici, in arrivo fondi dal Ministero

Importante traguardo per Sciacca. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Pubblica istruzione Gisella Mondino fanno sapere la città "è stata inserita nella graduatoria dei contributi che il Ministero per l’Istruzione ha stanziato per l’esecuzione di indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici. Gli interventi mirano a prevenire fenomeni che possono rappresentare situazioni di degrado pericolose per la stabilità delle strutture e per la sicurezza degli ambienti di apprendimento”.

Il sindaco Valenti e l’assessore Mondino: "L'Amministrazione comunale ha provveduto, con ulteriori risorse attinte dal fondo di riserva del sindaco, a dare soluzione alla questione delle caldaie scolastiche negli edifici di competenza comunale, nonostante l’inaccettabile lentezza burocratica”.