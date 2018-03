Il sindaco Valenti incontra l’ammiraglio Salvatore Gravante

Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, ha ricevuto questa mattina al Comune il direttore marittimo della Sicilia occidentale, l’ammiraglio Salvatore Gravante in visita istituzionale in città. L’ammiraglio è stato accompagnato dal capo compartimento e comandante della capitaneria di Porto di Porto Empedocle capitano di fregata Filippo Maria Parisi, dal comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca tenente di vascello Sebastiano Sgroi e dai componenti del proprio staff: il capitano di fregata Giovanna Leonardis e il primo maresciallo Maurizio Giglio.

Il sindaco Francesca Valenti ha ricevuto la delegazione della direzione marittima siciliana assieme al presidente del consiglio comunale Pasquale Montalbano, al vicesindaco Filippo Bellanca e agli assessori Giuseppe Neri e Gioacchino Settecasi.

Si è parlato di Sciacca, delle caratteristiche della sua marineria e delle attività del porto e dell’importante funzione svolta dal presidio del locale ufficio circondariale marittimo.

"È la prima volta – si legge in una nota del Comune - che l’ammiraglio viene in visita ufficiale a Sciacca, dopo il suo insediamento a Palermo avvenuto nel settembre dello scorso anno. In mattinata ha preso visione degli uffici del Circomare in piazzale Gaie di Garaffe, ha incontrato il personale e ha anche fatto un giro nell’area portuale. Nella tarda mattinata ha programmato un incontro con il procuratore capo della Repubblica Roberta Buzzolani. Domani proseguirà le sue visite istituzionali negli uffici della propria area di competenza, andando a Porto Empedocle, presso la locale capitaneria di porto".