Erasmus, sindaco Valenti e assessore Alongi accolgono la "Scaturro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Annalisa Alongi hanno ricevuto questa mattina al Comune di Sciacca gli studenti dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”, in partenza per la Bulgaria col progetto “Erasmus” di mobilità studentesca nei paesi europei.

Si tratta di studenti delle classi “B” e “D” del plesso “Scaturro”, accompagnati dall’insegnante di francese Antonina Frisco, coordinatrice per l’Italia dell’Erasmus. Dopo le esperienze di interscambio con studenti di Portogallo, Francia e Polonia – hanno spiegato – gli studenti andranno a giorni in Bulgaria per completare le attività di un progetto iniziato lo scorso anno.

Nell’augurare un buon viaggio e una proficua permanenza in Bulgaria, il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Annalisa Alongi si sono complimentati con gli studenti, la scuola e gli insegnanti per questa attività molto stimolante e che apre ai giovani nuovi orizzonti di formazione, di crescita, di tolleranza, di umanità. Esperienze che rimangono per tutta la vita e che sono la dimostrazione di una scuola viva.