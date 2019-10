Bilancio approvato, il sindaco Valenti non azzererà la giunta

Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, non azzererà la giunta. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il primo cittadino è pronto a condividere con l’opposizione le scelte che intende fare anche in ambito di una “rivisitazione dell’amministrazione cittadina”.

"In consiglio - dice il sindaco Valenti - si è respirato un clima nuovo e io mi auguro che sia foriero di un momento politico nuovo che guardi al bene della città. Il discorso che è stato fatto apre una nuova stagione e si concretizza nella necessità di aprire un tavolo con le forze di opposizione. In questo momento si è defilato in maniera anche un po' scomposta a mio avviso – aggiunge il sindaco - il consigliere Termine. Tutti gli altri condividiamo che è opportuno sederci per concertare i temi importanti per la città e, ove possibile, le modalità per realizzare questi obiettivi. Se per portare avanti tutto questo è necessario rivisitare la giunta anche questo sarà oggetto di apertura politica".

La reazione del sindaco è avvenuta poche ore dopo la seduta del consiglio comunale. Seduta, nella quale, è stato approvato il bilancio.