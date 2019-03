Raccolta rifiuti, sospesa domani la raccolta dell’umido

La raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani domani, mercoledì 20 marzo 2019, viene sospesa per la chiusura dell’impianto di compostaggio della Sogeir. È quanto comunica l’assessore Carmelo Brunetto.

La Sogeir oggi a mezzogiorno ha comunicato la chiusura del proprio impianto per raggiunta quantità di rifiuti conferibili. L’ufficio Ecologia del Comune è al lavoro per cercare altri impianti in Sicilia disponibili a ricevere i rifiuti organici di Sciacca.

Si spera di normalizzare il servizio nei prossimi giorni. Il servizio di raccolta dei rifiuti di giovedì (con l’indifferenziato), e di venerdì (con il differenziato) sarà regolare.