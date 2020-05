Coronavirus e ospedale "Giovanni Paolo II", lunedì sopralluogo del sindaco Valenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nuova visita in ospedale del sindaco Francesca Valenti per verificare da vicino la situazione in questa nuova fase dell’emergenza coronavirus Covid-19. La visita al “Giovanni Paolo II” è programmata per lunedì mattina, 18 maggio.

Il sindaco Francesca Valenti, intanto, prende atto che l’Asp ha rassicurato sulle procedure di effettuazione dei tamponi. Alla scadenza del periodo di quarantena – è stato riferito dalle autorità sanitarie - i tamponi verranno effettuati in modo da evitare il prolungamento dell’isolamento oltre lo stretto necessario.