"Spiagge sicure", scattano due sequestri di merce contraffatta

Il servizio "Spiagge sicure" a Sciacca porta i primi frutti. I vigili urbani della città delle Terme, infatti, hanno messo a segno alcuni sequestri di merce contraffatta ai danni di venditori ambulanti non autorizzati.

Un'azione di repressione che è stata accolta con soddisfazione dal guppo della Lega Salvini Premier di Sciacca. “L’iniziativa Spiagge Sicure - dicono - non solo è un rimedio efficace contro l’abusivismo e l’illegalità durante il periodo di massima affluenza turistica, ma è anche un concreto segnale di attenzione alle comunità locali e alle loro richieste. La Lega, è vicina ai commercianti cittadini che ogni giorno si alzano per stare nella legalità, pagare le tasse e dar da mangiare alle proprie famiglie. È impensabile - continuano - che gli irregolari possano sottrarre il posto a chi si fa la schiena in quattro".