Spiaggia di Sovareto, si sistema l’area di parcheggio

L’Amministrazione comunale è intervenuta per sistemare l’area di parcheggio del litorale di Sovareto. È quanto comunicano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Segreto.

“Operai – spiegano – sono intervenuti per sistemare l’ampia area adoperata dai bagnanti per il parcheggio delle proprie autovetture. Sono stati eliminati gli avvallamenti e le sconnessioni per rendere percorribile la superficie in terra battuta. Già da questo fine settimana, dunque, il parcheggio di Sovareto sarà regolarmente fruibile dai numerosi frequentatori della spiaggia”.