Lo sport di Sciacca, le congratulazioni del sindaco Valenti ad atleti e associazioni

"Desidero congratularmi vivamente, a nome della Città, con gli atleti e le associazioni di riferimento che, recentemente, hanno consentito al calcio e alla pallavolo saccensi di conseguire significativi risultati sportivi. Si tratta senza dubbio di risultati che inorgogliscono la Comunità, e che si aggiungono ai tanti risultati ottenuti da un ambito, quello sportivo, fortunatamente assai ampio a Sciacca”.

È quanto dichiara il sindaco Francesca Valenti che aggiunge:

"Un ventaglio ampio, quello a disposizione ogni giorno dei nostri ragazzi, composto da numerosissime discipline sportive (scherma, arti marziali, ginnastica, tennis, basket e così via). Tutti gli atleti, i loro istruttori, le associazioni e i sodalizi che svolgono attività sportiva nella nostra Città, devono ricevere ogni giorno i sensi della nostra riconoscenza. Di tutti loro, nessuno escluso, sono orgogliosa e grata per l'alto spirito sportivo che anima i nostri giovani e per i risultati eccellenti che vengono ottenuti di continuo in tutti gli sport che vengono praticati a Sciacca".