Squalo torturato e ucciso? Guardia costiera: "Liberato in mare ancora vivo"

Lo squalo catturato nella spiaggia della Tonnara, a Sciacca, non sarebbe stato ucciso. L'Ufficio circondariale marittimo ha smentito che l'animale sia morto, al contrario i militari fanno sapere di essere intervenuti per impedire ogni tipo di violenza contro l'animale, confermando che al momento della liberazione in mare, l'esemplare di verdesca era ancora vivo.

L'allarme era stato lanciato dalle associazioni Mareamico, Wwf Sicilia Area Mediterranea scientifica e Marevivo, attraverso i loro rappresentanti Claudio Lombardo, Domenico Macaluso e Fabio Galluzzo che avevano annunciato di avere segnalato alle autorità competenti "questa inutile crudeltà nei confronti di una creatura indifesa".