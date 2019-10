Si ferma la raccolta dell'umido, dal Comune: "Chiediamo collaborazione"

"La raccolta dell'umido dei rifiuti solidi urbani lunedì 14 ottobre 2019 viene sospesa a causa dell’indisponibilità dell’impianto di compostaggio della Sogeir di contrada Santa Maria per raggiunto limite di conferimento, così come comunicato dalla società". È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Gestione dei Rifiuti Carmelo Brunetto.

"Si chiede - fanno sapere dal Comune - la collaborazione dei cittadini e dei titolari delle attività imprenditoriali. Nel giorno di sospensione del servizio, non si debbono uscire i mastelli dei rifiuti con la frazione organica, e non si deve neanche conferire la frazione umida dentro i cassonetti situati nelle aree periferiche non raggiunte dal servizio porta a porta".