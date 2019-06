Rifiuti, sospesa domani la raccolta dell’umido per saturazione impianto  

L'impianto della Sogeir è saturo, sospesa la raccolta della frazione umida. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Gestione dei Rifiuti Carmelo Brunetto dopo avere ricevuto comunicazione dalla stessa ditta.

La raccolta della frazione umida riprenderà nel turno di lunedì 17 giugno. "Si chiede, pertanto, la collaborazione dei cittadini e dei titolari delle attività imprenditoriali. Domani - dicono ancora dall'Amministrazione - non si debbono, dunque, uscire i mastelli dei rifiuti con la frazione organica, e non si deve neanche conferire la frazione umida dentro i cassonetti situati nelle aree periferiche non raggiunte dal servizio porta a porta".