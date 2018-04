Strage di cani, l'Enpa contro Asp e Comune: "Solito gioco a rimpiattino"

Sono passati 64 giorni, giorno più giorno meno, dalla strage di Sciacca. 63, invece, dall’intervento sul posto dei volontari dell’ente nazionale protezione animali (Sezioni di Carini, Adrano e Catania). 62 dalla proposta lanciata da Enpa di contribuire insieme con le autorità e le istituzioni alla sterilizzazione dei randagi e dei cani cosiddetti padronali. 59 dalla denuncia contro ignoti presentata in Procura - sempre da Enpa – per l’uccisione dei randagi. E di giorni ne sono passati ben 43 dalle dichiarazioni con cui il presidente della Regione, Nello Musumeci, annunciava lo stanziamento di 2 milioni per le sterilizzazioni dei cani senza famiglia. "Il tempo passa, ma non per tutti. Non di certo per Asp e Comune di Sciacca che, a due mesi dalla strage, non hanno ancora affrontato concretamente il problema - hanno scritto dall'Enpa - . A parte le solite dichiarazioni di facciata, cui certa politica ci ha purtroppo abituato, nei fatti non è cambiato proprio nulla. A distanza di 59 giorni l’ente nazionale protezione animali non ha ancora ricevuto alcuna risposta ufficiale (e concreta) alla proposta avanzata all’indomani della strage. Forse perché - denuncia l’associazione - Comune e Asp stanno facendo il solito gioco a rimpiattino, il solito 'scaricabarile' istituzionale che condanna la Sicilia, ma non solo, a una drammatica, frustrante, deprimente inazione".

"I nostri rappresentanti sul territorio - spiega la presidente nazionale dell’ente nazionale protezione animali, Carla Rocchi - sono stati impegnati in una infinità di riunioni, incontri, colloqui, telefonate e hanno fatto anche l’impossibile, loro che sono volontari di un’associazione privata, per mediare tra le istituzioni. Ma, alla fine, quando si è trattato di passare dalle parole all’azione, tutti hanno fatto spallucce. Rinviando la questione sine die. Tuttavia – prosegue Rocchi – ciò non esonera Comune, Asp e Regione dalle loro responsabilità. Anzi. Adesso sappiamo con ancora maggiore chiarezza chi sono i veri responsabili dell’emergenza e chi citare in giudizio alle prossime uccisioni di randagi".