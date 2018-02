Strage di randagi, il sindaco Valenti fa il punto in Prefettura

Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, torna oggi sulla strage di randagi in contrada Muciare. Ieri ha illustrato la situazione nel corso della riunione, presso la Prefettura di Agrigento, del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A convocare il Comitato, il prefetto Dario Caputo.

Il sindaco Francesca Valenti ha parlato di quello che è accaduto, del fenomeno del randagismo, di tutta l’attività messa in campo dal Comune di Sciacca anche in riferimento al fatto accaduto a Muciare, con la bonifica del territorio e il salvataggio dei cani. "Dieci cani adulti - informa il sindaco - sono stati prelevati in questi giorni dall’area privata infestata da esche velenose e trasferiti in un canile convenzionato. Altri dieci cuccioli di cane, sempre di Muciare, sono stati presi e ricoverati presso altre strutture idonee. Altri animali verranno affidati ad associazioni animaliste fuori dal territorio siciliano che ne hanno fatto formale richiesta. L’amministrazione comunale darà in affidamento animali che si trovano all’interno di canili convenzionati, già sterilizzati, vaccinati e microchippati".

Nel corso del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è parlato della manifestazione annunciata a Sciacca il prossimo 25 febbraio da associazioni animaliste. Il sindaco Francesca Valenti ha manifestato la propria disponibilità a incontrare il comitato organizzatore.