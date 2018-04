Tappeto del parco giochi della Perriera, M5S: "Logoro e rattoppato"

Il manto erboso artificiale installato nel parco giochi della Perriera "risulta vistosamente logoro, rattoppato alla meglio e collocato in maniera irregolare, tanto da non consentire ai bambini un agevole spostamento su di esso, inoltre molto probabilmente non è nemmeno anti-trauma". Lo segnala il Movimento 5 Stelle di Sciacca.

"Era il 30 settembre del 2017 - scrivono in una nota gli attivisti del M5S - quando abbiamo appreso che l’amministrazione comunale avrebbe provveduto al ripristino del tappetino del parco giochi della Perriera, l’unico presente all’interno del territorio comunale. L'impegno assunto dal sindaco faceva seguito a una nostra proposta di intervento, supportata da un progetto tecnico, tramite cui chiedevamo l’autorizzazione per eseguire l'installazione del tappetino a spese del M5S Sciacca, ma tale proposta fu respinta per motivi ancora difficili da capire, forse per una mera questione di immagine politica".

"Noi accettammo tale soluzione senza polemica alcuna, - proseguono dal M5S - anzi contenti di aver raggiunto l'obiettivo: i nostri bambini avrebbero avuto finalmente un luogo sicuro dove giocare. In questi mesi siamo intervenuti ad onor del vero per sollecitare l'installazione del manto erboso artificiale che inspiegabilmente e' avvenuta solo qualche giorno fa, dopo ben 6 mesi di attesa. Il tappeto installato e' stato donato da un'impresa privata che non avrebbe potuto piu' impiegarlo negli impianti sportivi di cui si occupa, ma che in teoria poteva essere riutilizzato senza alcun problema nel nostro parco giochi".

"Oggi, a guardare il lavoro finito, non si capisce bene se ridere o piangere. Ci chiediamo se i componenti della nostra amministrazione comunale avrebbero mai consentito l'installazione di un tappeto in queste condizioni in un giardino di loro proprietà", concludono.