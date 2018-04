Tassa di soggiorno ed eventi estivi, Bellanca: "Si pensa a compartecipazione"

È polemica a Sciacca sulla tassa di soggiorno e l'organizzazione dei grandi eventi per l'estate 2018. Il vicesindaco e assessore allo Spettacolo e al Turismo Filippo Bellanca replica ai consiglieri comunali di opposizione del centrodestra, che avevano criticato l'amministrazione.

"Il cartellone dell'estate saccense è ancora in fase di costruzione, - afferma Bellanca - e non abbiamo diffuso nessuna notizia sul programma. Il concerto di Gianna Nannini fa parte di una trattativa che speriamo venga concretizzata. La formula potrebbe essere quella della compartecipazione, che non è affatto una 'invenzione' delle passate amministrazioni, ma una procedura che da tempo viene utilizzata dagli enti locali di tutta Italia per limitare l'impiego di risorse pubbliche e garantire ai cittadini eventi musicali di grande rilievo, che altrimenti sarebbe impossibile organizzare. Non ho mai criticato l'utilizzo di spazi come la piazza Angelo Scandaliato, non mi sono mai scandalizzato e non risultano dalle cronache del passato critiche rivolte alla scelta di determinate location invece che di altre".

Per quanto riguarda il tavolo tecnico sull'imposta di soggiorno, che ha il compito di monitorare la disciplina regolamentare dell’imposta e la destinazione delle somme, - prosegue l'assessore - "non è affatto una mancanza del mio assessorato o dell'amministrazione comunale. La ricostituzione del tavolo tecnico è bloccata solo a causa dell’indecisione della minoranza nella individuazione di un proprio rappresentante della commissione consiliare Bilancio, da inserire in tale organismo. Il sindaco ha nell’ottobre dello scorso anno sollecitato la presidenza del Consiglio a comunicare i nominativi che ancora non sono pervenuti. E ci risulta che la presidenza del Consiglio abbia più volte sollecitato i consiglieri di opposizione a indicare al più presto un proprio rappresentante. Cosa che ancora non è avvenuta".