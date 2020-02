Nessun interesse a gestire le Terme, convocato un tavolo tecnico

Lo scorso 15 gennaio è scaduto il termine dell’avviso esplorativo pubblicato dalla Regione Siciliana - assessorato regionale dell'Economia dipartimento regionale delle Finanze e del credito - per la manifestazione di interesse di privati per l’affidamento in concessione delle Terme di Sciacca per il quale non è stata presentata alcuna manifestazione di interesse.

Il tavolo tecnico, preso atto degli esiti negativi, "ribadisce la inopportunità della vendita dell’ex motel Agip che mette a rischio l’integrità del complesso termale e si adopererà presso le competenti autorità per evitarne la dismissione".

Il tavolo tecnico per le Terme di Sciacca, costituitosi su iniziativa dell’associazione "Ora basta", composto da professionisti del settore tecnico-urbanistico-legale e precisamente Alfredo Ambrosetti, Michele Ferrara, Ingegnere Giuseppe Di Giovanna, Ignazio Messina, Caterina Santangelo, Agostino Friscia, architetto Michele Coco, Geometra Alfonso Cutruneo, come preannunciato nella conferenza stampa del 21 novembre 2019 nella quale ha presentato il bando di affidamento del complesso termale di Sciacca, ha fissato per domani 08 febbraio l'incontro con i vari ordini professionali al fine di illustrarne e discuterne i contenuti. L'incontro si terrà a Sciacca in piazza Don Minzoni.