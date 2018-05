Si è riunito il tavolo tecnico con gli ordini professionali

Si è riunito oggi al Comune di Sciacca il tavolo tecnico delle professioni. Lo ha presieduto l’assessore all’Urbanistica, all’Edilizia e al Patrimonio Gioacchino Settecasi. Alla riunione, svoltasi nella Sala Giunta, hanno partecipato rappresentanti di diversi ordini professionali: architetti, ingegneri, geologi, agronomi e geometri.

“L’amministrazione comunale – dichiara l’assessore Gioacchino Settecasi – ha avviato un dialogo con gli ordini professionali, mettendo tutti attorno a un tavolo. L’obiettivo è quello di creare sinergie tra professionisti, istituzione e uffici. La riunione di oggi è un buon inizio, in direzione di una collaborazione continua tesa anche alla risoluzione di alcuni problemi. Oggi si è discusso di Prg, di altre importanti questioni e di criticità all’interno dell’Ufficio Tecnico. Criticità dovute alla carenza di personale che ogni anno diventa sempre più pesante con i pensionamenti di figure fondamentali per il buon funzionamento di un settore nevralgico. C’è stato un confronto per migliorare la situazione, per semplificare e velocizzare le procedure e dare così sempre più risposte, attraverso il lavoro dei professionisti e del personale comunale, ai cittadini. Da parte nostra, dell’Amministrazione comunale, c’è il massimo impegno per mettere in atto ogni azione che vada in questa direzione e migliori il lavoro e la produttività del settore tecnico. Ringrazio gli ordini professionali e i loro rappresentanti per avere partecipato attivamente al tavolo tecnico, per il contributo di analisi e di idee e per l’impegno a proseguire una proficua collaborazione”.