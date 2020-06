Coronavirus e Maturità: all'istituto "Michele Arena" telecamere termiche

Esami di maturità e controlli anticovid, alla "Michele Arena" arrivano le videocamere termiche. A raccontarlo è il Giornale di Sicilia in edicola oggi. L'istituto, per adeguarsi alle recenti normative destinate a ridurre il rischio di contagio, si è infatti dotata di specifiche telecamere che controlleranno gli studenti che in questi giorni dovranno recarsi a scuola per sostenere gli esami.

Le videocamere saranno installate nei plessi di via Nenni, corso Miraglia e a quello di Menfi. A questo si aggiungono altre misure come l'individuazione di percorsi obbligati per entrata-uscita dagli istituti, l'obbligo di mascherina e di mantenimento del distanziamento sociale.