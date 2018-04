"Tentò rapina in panificio", l'arrestato confessa tutto ai carabinieri

Avrebbe reso dichiarazioni spontanee, confessando tutto, ai carabinieri Francesco Paolo Rizzo, di 25 anni, di Sciacca, indagato per tentata rapina al panificio San Giuseppe di contrada Perriera e finito in carcere. Oggi comparirà davanti al giudice monocratico del tribunale di Sciacca per la convalida dell’arresto e la Procura della Repubblica, oltre alla convalida, ha chiesto i domiciliari.

Il giovane è accusato di avere rubato una pistola a gas da un’armeria e poi tentato una rapina al panificio San Giuseppe di via Miraglia, a qualche decina di metri dalla sede della compagnia dei carabinieri di Sciacca. E sono stati gli stessi carabinieri ad arrestarlo, per tentata rapina aggravata. Il giovane è stato fermato e tratto in arresto in via Ovidio, a poche centinaia di metri dal panificio. La richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione dei domiciliari è stata avanzata dal pm Michele Marrone.