"Tentò di violentare una ragazza in spiaggia", chiesta espulsione per un romeno

E’ accusato di tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane ragazza. Lui, è Vasile Bacau di 39 anni. L’uomo, un romeno, avrebbe tentato di violentare una donna sulla spiaggia dello Stazzone, a Sciacca. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, a carico dell’uomo un provvedimento di espulsione dal territorio italiano. Il 39enne ha lasciato il carcere, ma è sotto processo al tribunale di Sciacca.

Il romeno ha 30 giorni per lasciare l’Italia. “Se deve lasciare l'Italia – fa sapere il legale, Mauro Butera - viene leso il diritto di difesa”. Proprio Vasile Bacau non troppe settimana fa, in aula, l’uomo si ferì ad un orecchio. Il processo a suo carico riprenderà il 25 settembre.