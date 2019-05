Caso Terme, Marinello: "Accelerare per riapertura, sono volano di sviluppo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sciacca, 28 maggio 2019 – “Le Terme devono e possono rappresentare il volano dell’economia del nostro territorio. Basti pensare all’indotto complessivo che si potrebbe generare e di cui la città ha già beneficiato in passato. Le strutture, di nuovo funzionanti e fruibili, potrebbero muovere quel turismo che, sempre di più, si sposta alla ricerca del benessere e del relax. Da non sottovalutare anche le proprietà benefiche e salutari delle Terme, anche per gli stessi residenti di Sciacca”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello si unisce all’appello del deputato Matteo Mangiacavallo e chiede un’accelerazione sulla riapertura, ma anche un serio confronto tra le parti coinvolte, proprio mentre si sta parlando di bando, di manifestazione di interesse e di indagini di mercato.

“Voglio ringraziare personalmente il nostro portavoce all’Ars Matteo Mangiacavallo per il grande lavoro svolto in questi anni. L’obiettivo è quello di mettere fine allo stallo e consentire la riapertura delle Terme saccensi, ma, adesso, è tempo di dare ascolto a chi ha lavorato nell’interesse di tutta la comunità. Bisogna sedersi attorno a un tavolo e ragionare sulle migliori soluzioni da attuare – conclude Marinello – così da preservare il bene più prezioso della nostra cittadina e creare le condizioni perché venga valorizzato attraverso progetti lungimiranti e finalmente concreti”.