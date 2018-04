Terme, M5S presenta emendamento in finanziaria all'Ars

Il M5S annuncia oggi la presentazione in commissione Bilancio all'Ars di un emendamento aggiuntivo alla finanziaria, a firma dei deputati Angela Foti e Matteo Mangiacavallo, col quale si obbliga la Regione Siciliana a completare la concessione dei beni termali ai Comuni di Acireale e Sciacca.

“Si tratta di una modifica alla norma - spiega Mangiacavallo - che offriva la possibilità alla Regione di concedere i beni termali ai Comuni di appartenenza. E' una iniziativa, però, occorre dirlo, che non trova i favori del governo regionale. Ho avuto infatti un'interlocuzione con l'assessore Armao che non è d'accordo al trasferimento in concessione dei beni dalla Regione al Comune di Sciacca. Noi, che abbiamo avviato, nel corso degli ultimi 5 anni, un percorso diverso, dobbiamo essere pronti anche a questa evenienza”.

“Il M5S di Sciacca - continua Mangiacavallo - un anno fa, aveva avanzato una proposta al sindaco per l'istituzione di un tavolo tecnico politico, stilando un crono-programma da mettere in atto per trovare soluzioni alla vicenda Terme, ma quell'idea non ha avuto seguito. Oggi, con piacere, noto che altre forze politiche condividono quel percorso ed è il momento giusto per rilanciarlo a livello regionale”.

“Come saccense, ciò che voglio e che perseguirò a livello politico – conclude il deputato regionale Matteo Mangiacavallo – sono soluzioni concrete per riaprire le Terme prima possibile. Se l'assessore Armao rimane dell'idea che deve essere la Regione a pubblicare il bando per l'affidamento della gestione, allora occorre avviare subito quel tavolo di concertazione tecnico-politico nella nostra città, alla presenza di tutti gli interlocutori principali. Sciacca deve avere un ruolo di primo piano e i cittadini saccensi non possono essere esclusi dalle scelte - conclude il deputato - che riguardano le nostre Terme".