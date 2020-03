Futuro delle Terme, incontro a Palermo con l'amministrazione comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Incontro oggi a Palermo tra Amministrazione comunale e regionale con al centro la bozza del bando per la concessione del complesso termale di Sciacca. La riunione si è svolta in assessorato regionale per l’Economia. Presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Turismo Sino Caracappa, per il Governo regionale l’assessore all’Economia Gaetano Armao. Alla riunione hanno preso parte anche dirigenti regionali.

“Abbiamo discusso – dice il sindaco Francesca Valenti – del contenuto della bozza predisposta dall’Assessorato regionale all’Economia ed abbiamo preso atto che quanto richiesto dall’Amministrazione comunale è stato calato nel testo. Ogni nostra osservazione è stata recepita. Il Governo regionale, unitamente all’Amministrazione comunale, già da oggi pomeriggio farà ulteriori passaggi prima di arrivare alla sua pubblicazione. Incontrerà i comitati per una valutazione congiunta dei contenuti. La pubblicazione del bando, comunque, è ormai questione di poco tempo”.