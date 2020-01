Terme di Sciacca, Valenti: "Imminente la pubblicazione del bando"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Si lavora per l’imminente pubblicazione del bando per la concessione del complesso termale di Sciacca”. E’ quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Turismo Sino Caracappa dopo aver contattato gli uffici dell’assessorato regionale Economia e Finanza:

“È scaduto lo scorso 15 gennaio il termine dell’avviso pubblico emanato dalla Regione per la presentazione della manifestazione di interesse da parte di privati. Alla scadenza, ci è stato riferito, non è stata presentata alcuna manifestazione scritta, ma si è raccolto ugualmente l’interesse di diversi imprenditori. Non hanno ritenuto infatti vincolante l’adesione formale all’avviso per la successiva partecipazione al bando. Intanto, il tecnico incaricato per l’accertamento catastale di tutti i beni che saranno oggetto del bando ha consegnato proprio in questi giorni l’esito del proprio lavoro. Quindi, adesso, nulla osta all’emissione del bando. È imminente un incontro tra ll’Amministrazione comunale e gli uffici dell’assessorato regionale all’Economia e Finanza per concertare tempi e contenuti”.