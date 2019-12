Tirocini formativi, ecco il nuovo bando del distretto sociosanitario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’attivazione di 240 percorsi di tirocinio finalizzati “a esperienze formative e professionali in grado di rafforzare i livelli di occupabilità dei partecipanti individuati tra i beneficiari delle misure di contrasto alla povertà”. È quanto prevede l’avviso pubblico del Distretto Socio Sanitario n. 7 con Capofila il Comune di Sciacca, a firma del presidente del Comitato dei Sindaci Leonardo Ciaccio. Destinatari sono “i soggetti percettori dell’ex Sia, ex Rei, Rei, ex Rei transitati in Reddito di Cittadinanza” residenti nei comuni di Sciacca, Menfi, Sambuca, Santa Margherita di Belice, Montevago, Caltabellotta.

L’avviso – rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino – è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it) con allegato il modello di domanda di partecipazione.

La finalità dell’intervento “è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone in condizioni di vulnerabilità, favorendone la collocazione o ricollocazione nell’ambito lavorativo”. Ciascun tirocinio di inclusione sociale avrà durata di 6 mesi. Prevista un’indennità, rappresentata da un voucher di importo massimo di 600 euro. La domanda di adesione deve essere inoltrata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso