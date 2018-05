Trasporti, "L'AltraSciacca": "È caos prenotazioni sui pullman"

Disagi per i pendolari alle prese col sistema di prenotazione dei biglietti per le corse delle Autolinee Gallo. Lo segnala l'associazione "L'AltraSciacca", che ha scritto all'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone.

"Alcune persone - fanno sapere dall'associazione - non sono riuscite ad acquistare titoli di viaggio in abbonamento e sono state costrette all’acquisto del titolo per singola corsa, pena l’impossibilità di viaggiare, dovendo rimandare l’acquisto delle corse multiple ad un tempo più favorevole. Alcune corse sono partite con 20 minuti di ritardo perché gli autisti, probabilmente non adeguatamente istruiti o a causa di un sistema difficile da gestire, hanno avuto difficoltà nella stampa dei biglietti a bordo del pullman. Alcuni passeggeri sono stati lasciati a terra perché erroneamente il sistema segnalava che i posti del pullman erano già tutti occupati e non era in grado di emettere titoli di viaggio".

"Ad alcuni pendolari - proseguono - non è stato possibile variare più di un orario di rientro durante la settimana a causa del malfunzionamento del sistema, con la conseguenza che dovranno recarsi in biglietteria per le ulteriori modifiche dato che allo stato attuale non è fornita altra soluzione. Alcuni pendolari non sono riusciti ad acquistare l’abbonamento settimanale per 6 giorni, essendo disponibile solo quello per 5 giorni".