Ruba pistola a gas e prova a rapinare panificio: condannato 26enne

Ha portato via una pistola a gas da un'armeria e l'ha poi usata per tentare di rapinare un panificio. Per questo un 26enne di Sciacca, P.R., è stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena.

A raccontarlo è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Per il giovane era stata chiesta dal Pm una pena di 2 anni e 6 mesi.

Stando alla ricostruzione del giornale palermitano, il ventiseienne era entrato in panificio chiedendo una pizzetta: avvicinatosi alla cassa aveva però estratto la pistola chiedendo l'incasso. Tentativo vano grazie alla reazione degli avventori, che ha spinto alla fuga P.R., che è stato poco dopo fermato dai carabinieri.