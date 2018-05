Turismo, al via protocollo d’intesa tra Comune e Regione

Sviluppare, in forma complementare e in raccordo con altre istituzioni, azioni di crescita, valorizzazione e promozione turistica del territorio, del suo patrimonio architettonico e monumentale e delle diverse risorse culturali, ambientali e della tradizione locale. È uno obiettivi del protocollo d’intesa stipulato tra Comune di Sciacca e Regione Siciliana.

"L’iniziativa – spiegano il sindaco Francesca Valenti e il vicesindaco e assessore al Turismo Filippo Bellanca – fa seguito alle proficue interlocuzioni tra amministrazione comunale e regionale, alla delibera di Giunta dello scorso aprile e al decreto del dirigente del servizio turistico regionale n. 9 di Agrigento Giuseppe Cigna, con cui si è dato il via libera all’intesa".

Il protocollo è stato sottoscritto nella tarda mattinata di ieri dal dirigente Michele Todaro per conto del Comune di Sciacca e dal dirigente regionale Giuseppe Cigna.

Le amministrazioni comunale e regionale si impegnano a collaborare per migliorare i servizi di informazione e accoglienza turistica, per favorire la conoscenza, la divulgazione e la fruibilità dei luoghi d’arte e cultura, per dare corso a iniziative per promuovere con ogni mezzo le attrattive turistiche della città e del suo territorio.

"Questo è solo l’inizio di un percorso che si intende sviluppare in sinergia con la Regione Siciliana – dicono il sindaco Francesca Valenti e il vicesindaco e assessore al Turismo Filippo Bellanca –. Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro, nella nostra città, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo”.