I locali di Stato civile sono un disastro: gli sposi cambiano location

Uffici di stato civile - quelli usati anche per i matrimoni civili, per capirci - in stato di profondo degrado e abbandono. A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

I locali - ricavati in un edificio del 1600 - secondo il quotidiano catanese, presentano ampie chiazze di umidità sul soffitto - al punto che in alcuni punti si sè anche staccato l'intonaco - e sono letteralmente invasi da fascicoli e scartoffie. Già in passato il Comune aveva riscontrato la necessità di adeguamenti dei locali, anche da un punto di vista elettrico.