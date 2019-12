Prova ad entrare in tribunale con quattro coltelli, fermato un 50enne

Attimi di tensione, quest’oggi, al tribunale. Un uomo di 50 anni avrebbe provato ad entrare con addosso quattro coltelli. Il fatto è accaduto intorno alle 13 di oggi.

Il 50enne aveva tentato di nascondere un coltello in tasca ed altri tre nella borsa. Ad accorgersi di tutto sarebbe stata la vigilanza che ha rilevato la presenza di metalli.

Sono subito scattati i controlli e sul posto si sono precipitati i carabinieri. A portare via l’uomo, sarebbero stati i militari dell’Arma. I fatti sono accaduti al tribunale di Sciacca. Tempestivo l’intervento del gruppo di sicurezza, Ksm. Non è chiaro. al momento, per quale motivo l'uomo abbia avuto con sè quattro coltelli.