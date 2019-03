Scomparsa di Sebastiano Tusa, il cordoglio del sindaco Valenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Incredulità, sgomento, dolore, per la scomparsa di un grande siciliano, che ha amato la sua terra, scandagliandone le profondità, cogliendone l’anima con i suoi sconfinati e appassionati studi di cui ci faceva dono. Una perdita incolmabile per la cultura, la scienza, l’archeologia, l’intera Sicilia. Un luminare, un uomo come pochi che lo scorso anno aveva pure deciso di dare un contributo alla nostra isola da pubblico amministratore”. Il sindaco Francesca Valenti esprime il suo cordoglio personale, e quello dell’intera Istituzione che rappresenta, per la tragica morte dell’archeologo e assessore regionale alla Cultura Sebastiano Tusa.

“Sciacca – aggiunge il sindaco – lo piange. In ogni occasione ha dimostrato di essere molto vicino alla nostra città, alla sua storia, al suo patrimonio, a quanti si spendono quotidianamente per valorizzare al meglio beni preziosi e spazi, per fare cultura, per diffondere conoscenza, per prendere coscienza della propria identità e del proprio valore, come leva per la crescita e lo sviluppo di un popolo e di un intero territorio. Ci mancherà, mancherà a tutti. Era una spugna impregnata di saperi mai fine a se stessi e che metteva a disposizione di tutti, non negando mai la sua presenza, il suo richiesto e prezioso contributo. A Sciacca, in occasione della sua Lectio Magistralis sullo storico e archeologo Tommaso Fazello, si è presentato nonostante la sua evidente indisposizione fisica, incantando il numeroso pubblico di San Domenico per la semplicità e pienezza delle sue parole. Giunga alla famiglia l’abbraccio affettuoso della città di Sciacca, così come al Presidente e al Governo della Regione Siciliana”.