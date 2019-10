Valenti al Governo regionale: “Si istituisca la Stroke Unit al Giovanni Paolo II”

“Si istituisca la Stroke unit anche all’ospedale di Sciacca”. A chiederlo in una lettera rivolta alla Regione Sciiliana è il sindaco Francesca Valenti.

“L’attivazione della Stroke Unit presso il reparto di neurologia del Giovanni Paolo II - si legge - consentirebbe anche ai pazienti provenienti dai diversi comuni che afferiscono all’ospedale di Sciacca di sottoporsi a indagini diagnostiche di assoluta qualità e precisione, limitando gli spostamenti fuori provincia oltre che la somministrazione dei trattamenti più appropriati legati anche alla tempestività di arrivo in ospedale provvedendo in emergenza/urgenza all’inquadramento diagnostico, alla valutazione neurologica e clinica generale. Si chiede con forza, pertanto, che l’ospedale di Sciacca sia individuato come sede di una Stroke Unit dove si utilizzano sistemi di monitoraggio continuo di parametri vitali, trattamenti di rivascolarizzazione, percorsi di riabilitazione precoce e cure predefinite omogenee secondo protocolli diagnostico-terapeutici per il trattamento precoce con ictus acuto in modo da ridurre significativamente mortalità e disabilità legati alla malattia nonché un aggravio di costi sul Servizio sanitario nazionale”.