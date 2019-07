Continua la lotta contro chi abbandona rifiuti: emesse 15 multe la settimana

Lotta all'abbandono di rifiuti, a Sciacca emesse mediamente 15 sanzioni a settimana. A raccontarlo è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Un'attività di monitoraggio costante che non conosce tregua e che sta portando ad alcuni risultati, come spiega al giornale palermitano l'assessore comunale alla Gestone dei rifiuti, Carmelo Brunetto. "Le sanzioni dall'inizio dell'anno - ha dichiarato - sono state più di cento e la squadra, con un agente della Polizia municipale e un addetto al settore rifiuti rimane in azione".

Le più recenti sanzioni riguardano gli abbandoni di rifiuti in via Lioni nei pressi dell'ospedale Giovanni Paolo II.