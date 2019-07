Paolo Borsellino, il sindaco Valenti: “Un esempio da seguire”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dei fiori nel cippo della villetta Lombardo che omaggia tutti i caduti nella lotta contro la mafia. L’Istituzione comunale mantiene vivo il ricordo, nel giorno in cui cade l’anniversario della strage che, in Via D’Amelio, costò la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta.

“Il sacrificio di questi grandi uomini, grandi magistrati, grandi siciliani – dice il sindaco Francesca Valenti – non deve mai essere dimenticato, ma deve servire a ognuno di noi come un faro sempre acceso, di rettitudine, correttezza, onestà, determinazione, fierezza, per fare la propria parte nella quotidiana lotta per la legalità”