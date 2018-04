Viadotto Cansalamone chiuso da 6 anni, si va verso la riapertura?

La relazione, domani, sarà esaminata dal responsabile unico del procedimento. E' chiaro, però, che si va nella direzione di una riapertura del viadotto Cansalamone già durante la prossima stagione estiva e verdo la fine, dunque, di un lungo disagio per la popolazione di Sciacca ed in particolare per i residenti e le attività commerciali delle contrade Foggia, Carbone e San Marco.

"Nulla osta all’eventuale apertura a senso unico alternato del viadotto». Hanno scritto così nella relazione consegnata ieri al Comune di Sciacca i tecnici che hanno operato le verifiche al viadotto Cansalamone, chiuso al transito da 6 anni. I tecnici fanno parte dell’associazione temporanea di professionisti chiamata ad esprimere un parere sulla possibilità di riaprire al transito il viadotto con senso unico alternato, ad esclusione dei mezzi pesanti.

Adesso i tecnici dovranno procedere a una verifica in fase dinamica della sismicità. In pratica, il viadotto dovrà essere sottoposto a un movimento, anche con il passaggio dei mezzi. Sarà poi necessario, per la riapertura, effettuare alcuni lavori di sistemazione dei cordoli e del manto stradale.