Videosorveglianza nelle strade della città, firmata intesa in Prefettura

Passi avanti per il potenziamento della videosorveglianza in città. Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, firmerà domani in Prefettura, ad Agrigento, il patto che consentirà la partecipazione ad un bando del ministero degli Interni per la realizzazione di un nuovo impianto.

In attesa del bando, l'amministrazione comunale ha previsto in bilancio la somma di 100mila euro per installare le prime telecamere che saranno collocate in diverse zone della città, tra cui Fontana Calda, dove i residenti, dopo una rapina violenta, hanno raccolto 5mila euro per finanziare il progetto.