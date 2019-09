Le vie dei tesori, cinquemila visitatori tra le bellezze di Sciacca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Circa 5 mila visitatori (per l’esattezza 4936) hanno partecipato al racconto della bellezza di Sciacca attraverso i dodici luoghi scelti per le Via dei tesori, festival culturale tra i più importanti in Italia al quale il Comune di Sciacca ha per la prima volta aderito. È un dato che emerge dal bilancio fatto dall’omonima associazione che ha registrato quasi 80 mila visite nei primi tre weekend di settembre nelle città che in Sicilia hanno quest’anno partecipato all’evento, evidenziando un incremento rispetto alla passata edizione.

Sciacca era al suo debutto come Marsala e Noto, rispetto a tante altre località che sono dentro Le vie dei tesori da tanti anni.

“È stata una straordinaria esperienza, con un viaggio che ha acceso molte luci e innescato entusiasmo e curiosità – dichiarano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino. Tanti i giovani coinvolti nell’accoglienza e nel racconto dei siti, tanti i turisti e i cittadini che hanno scoperto o riscoperto la bellezza della nostra città, così ricca di storia, di fascino, di mistero. È stato un buon lavoro di squadra. All’interesse e all’entusiasmo dei conduttori, si è aggiunto il ruolo decisivo degli uffici comunali e il coinvolgimento attivo delle associazioni e delle scuole. Un grazie di cuore a tutti”.

Secondo i dati dell’associazione Le vie dei tesori, il più preferito dei visitatori a Sciacca è stato Palazzo Lazzarini “che questo ultimo fine settimana ha registrato un boom di visite anche perché la marchesa proprietaria ha deciso di aprire al pubblico alcune stanze private della residenza, che si sono aggiunte al giardino segreto e alla camera dello scirocco. Molto visitata la torre campanaria della chiesa di San Michele affacciata sulla città e la Casa Comunale nell’ex convento gesuita. Molto frequentate le passeggiate: Sciacca è riuscita a proporre programmi che il pubblico non si è lasciato scappare”.