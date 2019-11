Polizia municipale in "rivolta": in sedici chiedono di lasciare il corpo

Sedici agenti della Polizia municipale di Sciacca hanno chiesto al Comune di ottenere il cambio di mansione. A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

Le motivazioni della richiesta sono tutte contenute in una lettera con la quale gli agenti hanno denunciato difficoltà operative nello svolgimento del servizio, non essendovi un adeguato numero di dipendenti in servizio. Secondo gli agenti, inoltre, l'amministrazione comunale non sarebbe stata nelle condizioni di risolvere il problema.