Villa comunale, il sindaco Valenti: "Garantito incontro al comitato"

Il sindaco Francesca Valenti esprime "stupore e incredulità" per le recenti affermazioni di rappresentanti del Comitato Pro Villa Comunale. “Ci accusano – dichiara il sindaco – di non averli coinvolti e convocati. Ma non è vero. Non comprendo poi il contenuto delle affermazioni, il loro tono e i motivi dei continui attacchi, perché tali a questo punto li considero".

L’amministrazione comunale, lunedì 19 marzo, ha promosso un incontro con il Comitato Pro Villa Comunale. "Ma alle 15, nella Sala Giunta, ora e luogo di convocazione, - chiarisce il sindaco - non si è presentato nessuno. E l’attesa è stata vana. L’invito è stato inoltrato dall’Ufficio all’indirizzo email che lo stesso Comitato ci ha indicato in una richiesta di incontro, nella quale tra l’altro ci veniva pure sollecitato di organizzare solo incontri pomeridiani. In precedenza, nella tarda mattinata del 24 gennaio",

"L'amministrazione comunale - ribadisce Valenti - aveva promosso un altro incontro, coinvolgendo non solo il Comitato Pro Villa ma anche altre associazioni e le scuole, per discutere di iniziative di miglioramento della Villa Comunale e della predisposizione di un protocollo d’intesa. Alla riunione ha preso parte anche un rappresentante del Comitato. Andremo avanti, con quelle associazioni, con quei professionisti, con quelle realtà che realmente dimostrano di collaborare, di dare un fattivo contributo per risolvere i problemi. E per la villa comunale, per il suo recupero e riqualificazione, stiamo cercando la massima collaborazione”.